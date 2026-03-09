Giorgio Manetti ha dichiarato di voler riprovare a riallacciare un rapporto con Gemma Galgani. La coppia ha avuto una relazione molti anni fa durante il programma televisivo Uomini e Donne, che ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media. La dama Gemma Galgani ha risposto pubblicamente alla proposta di Giorgio, suscitando reazioni tra i fan e gli spettatori.

Molti anni fa Giorgio Manetti e Gemma Galgani hanno avuto una relazione a Uomini e Donne che ha fatto non poco discutere. Lei aveva perso totalmente la testa per lui e per molto tempo non è riuscita a voltare pagina quando la loro frequentazione è giunta al capolinea. L'ex cavaliere ai tempi si era detto pronto a lasciare il programma con la dama torinese, lei però per farlo pretendeva importanti dimostrazioni, come sentirsi dire da lui che la amava. Tanti sono stati gli alti e bassi nel loro rapporto, alla fine si sono detti definitivamente addio. Giorgio Manetti ha abbandonato Uomini e Donne da diversi anni, Gemma Galgani invece continua a cercare l'amore nel dating show. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Giorgio Manetti vuole tornare con Gemma Galgani: come ha reagito la dama

