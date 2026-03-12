Uomini e Donne ritorno di fiamma tra Gemma e Giorgio? Ex dama svela | Sarebbe una minestra riscaldata

Su Uomini e Donne si parla di un possibile riavvicinamento tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti, con un’ex dama che commenta scherzosamente dicendo che sarebbe come una minestra riscaldata. Gemma, che sta affrontando diverse delusioni amorose, si era innamorata di Mario Lenti, ma lui aveva deciso di non proseguire. La questione circola tra i protagonisti del programma.

Potrebbe esserci davvero un ritorno di fiamma tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti? Lei a Uomini e Donne continua a fare i conti con una delusione dietro l'altra, si era innamorata di Mario Lenti ma lui non ha voluto saperne di concederle una possibilità. Il cavaliere ha sempre ribadito di provare affetto nei suoi confronti, ma solo come amica, dopo tanti rifiuti lei ha deciso di voltare pagina. Ad oggi non ha ancora trovato la sua anima gemella ma la situazione potrebbe prendere un'inaspettata piega. Il motivo? Di recente Giorgio Manetti si è detto disposto a riprovarci con la dama torinese. Le sue intenzioni sono reali o voleva solo provocarla? L'ex cavaliere ha sempre detto di non voler tornare in trasmissione, se davvero vorranno provare a concedersi un'altra possibilità probabilmente lo faranno fuori dal programma. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

