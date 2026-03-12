Su Uomini e Donne si parla di un possibile riavvicinamento tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti, con un’ex dama che commenta scherzosamente dicendo che sarebbe come una minestra riscaldata. Gemma, che sta affrontando diverse delusioni amorose, si era innamorata di Mario Lenti, ma lui aveva deciso di non proseguire. La questione circola tra i protagonisti del programma.

Potrebbe esserci davvero un ritorno di fiamma tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti? Lei a Uomini e Donne continua a fare i conti con una delusione dietro l'altra, si era innamorata di Mario Lenti ma lui non ha voluto saperne di concederle una possibilità. Il cavaliere ha sempre ribadito di provare affetto nei suoi confronti, ma solo come amica, dopo tanti rifiuti lei ha deciso di voltare pagina. Ad oggi non ha ancora trovato la sua anima gemella ma la situazione potrebbe prendere un'inaspettata piega. Il motivo? Di recente Giorgio Manetti si è detto disposto a riprovarci con la dama torinese. Le sue intenzioni sono reali o voleva solo provocarla? L'ex cavaliere ha sempre detto di non voler tornare in trasmissione, se davvero vorranno provare a concedersi un'altra possibilità probabilmente lo faranno fuori dal programma. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, ritorno di fiamma tra Gemma e Giorgio? Ex dama svela: “Sarebbe una minestra riscaldata”

Articoli correlati

Uomini e Donne, Giorgio Manetti vuole tornare con Gemma Galgani: come ha reagito la damaMolti anni fa Giorgio Manetti e Gemma Galgani hanno avuto una relazione a Uomini e Donne che ha fatto non poco discutere.

Leggi anche: Uomini e Donne, Tinì contro Gemma: “ti sei creata una personaggio”: la dama pronta a lasciare il programma? | Video Witty Tv

Una raccolta di contenuti su Uomini e Donne ritorno di fiamma tra...

Temi più discussi: Uomini e Donne, Maria De Filippi a Cinzia Paolini: Cosa ci fai qua?; Uomini e donne, Giorgio Manetti rilancia (a sorpresa) su Gemma: Mai dire mai; Uomini e Donne, Giorgio Manetti spiazza tutti: Gemma, riproviamoci, torna con me!; Gemma Galgani, Giorgio Manetti torna alla carica (10 anni dopo la rottura): Lascia Uomini e donne. Voglio riprovarci, torna con me.

Uomini e Donne, Claudia Lenti interviene e smentisce un accordo tra il padre e Cinzia: A lui è sempre piaciutaClaudia Lenti, figlia di Mario Lenti, interviene sulle ultime dinamiche a Uomini e Donne e smentisce un accordo con Cinzia Paolini. msn.com

Uomini e Donne, un CLAMOROSO ritorno in trasmissione: ecco di chi si trattaGiorgio Manetti sorprende tutti: Con Gemma Galgani riproverei A distanza di anni dalla fine della loro storia, Giorgio Manetti torna ... tuttosulgossip.it

"Uomini e scarpe: i modelli migliori spariscono subito" Oggi, 12 marzo, Victoria Cabello compie 51 anni! Conduttrice, autrice e volto iconico della televisione italiana, ha saputo distinguersi per intelligenza, ironia e uno stile comunicativo unico. Dai programmi c - facebook.com facebook

Non il giudizio degli uomini ci svelerà quel che siamo: gli uomini ingannano e si lasciano ingannare; chiamano male il bene e bene il male. Ognuno vale in sé stesso quanto vale dinanzi a Dio e non più. ~ Antonio di Padova x.com