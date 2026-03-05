Ernesto Passaro, ex tronista di Uomini e Donne, ha recentemente subito un intervento estetico. Accanto a lui c’era Cristiana Anania, con cui ha concluso il percorso nel programma. La coppia si è presentata insieme durante l’evento, lasciando spazio a chiacchiere e curiosità tra i fan. Nessuna altra informazione sui motivi della scelta o sui dettagli dell’intervento.

Ernesto Passaro ha fatto un ritocchino estetico e accanto a lui c’era Cristiana Anania, con la quale ha lasciato Uomini e Donne. La coppia continua a condividere momenti di quotidianità e progetti di vita insieme. Negli ultimi mesi ha parlato spesso di convivenza e di una casa a Roma. Ora, tra un passo e l’altro, è arrivata anche una novità legata alla medicina estetica. E a commentarla è stata proprio l’ ex tronista con parole molto chiare. La biografia di Marta, nuova dama di Uomini e Donne La coppia nata a Uomini e Donne e la scelta in studio. La storia tra Ernesto Passaro e Cristiana Anania è nata sotto i riflettori. I due si sono conosciuti nel dating show Uomini e Donne, in onda su Canale 5. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, ritocchi estetici per Ernesto e Cristiana: spiazza l’ex tronista

Uomini e Donne, Cristiana ha scelto Federico? Spiazza il messaggio di Ernesto PassaroUna frase breve lontano dagli studi di Uomini e Donne è bastata a rilanciare dubbi e attese intorno al trono di Cristiana Anania.

Leggi anche: Uomini e Donne: grande passo per Ernesto e Cristiana

Uomini e Donne, Trono Classico - Cristiana è la nuova tronista

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Uomini e Donne ritocchi estetici per....

Temi più discussi: Francesca Sorrentino criticata per i ritocchi estetici: Irriconoscibile? Missione compiuta; Peppe Vessicchio omaggiato dalla standing ovation dell'Ariston. Pausini: Padre e marito meraviglioso; Sanremo, il Maestro di Arisa: In finale incrocio le dita per lei. Nel voto dovrebbero coinvolgere gli orchestrali come anni fa. L'intervista; Pubblicità occulta a Sanremo: da Fedez a Malika Ayane fino a Dargen D'Amico, tutti i casi che alimentano le polemiche.

Uomini e Donne, Francesca Sorrentino criticata per il cambiamento estetico: l’ex tronista sbottaFrancesca Sorrentino, ex protagonista di Temptation Island ed ex tronista di Uomini e Donne, è tornata al centro delle critiche per i suoi evidenti ritocchi estetici. Ecco lo sfogo contro le amare ... comingsoon.it

Uomini e Donne, Ernesto Passaro si sottopone a un piccolo ritocchino estetico: le foto del prima e del dopoErnesto Passaro si è sottoposto ad un piccolo intervento estetico e ha avuto tutto il supporto della sua fidanzata Cristiana Anania. isaechia.it

Uomini e Donne, decisione choc: salta tutto all'improvviso - facebook.com facebook

C'è un divario tra le pensioni degli uomini e quelle delle donne in tutta l'Ue, sia per quanto riguarda gli importi medi che quelli mediani #EuropeInMotion x.com