Di recente, Ida Platano ha pubblicato alcuni post sui social che hanno attirato l’attenzione dei follower. La donna, nota per la sua partecipazione nel programma Uomini e Donne, ha condiviso immagini e messaggi che hanno suscitato curiosità tra gli appassionati dello show. La sua attività online ha generato molte discussioni tra gli utenti, in particolare riguardo a un gesto compiuto dall’ex tronista Riccardo Guarnieri.

La recente attività social di Ida Platano non è passata inosservata ai fan più attendi di Uomini e Donne. L’ex tronista si è sbilanciata riportando al centro dell’attenzione il suo legame con Riccardo Guarnieri, e riaccendendo le speranze di chi continua a seguire con affetto la loro storia nata nel trono over. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto. Perchè Federico Mastrostefano non fa più parte di U&D Una storia che ha segnato Uomini e Donne. Quella tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è una delle relazioni più note del Trono Over di Uomini e Donne. Iniziata nel 2017, la loro storia è stata caratterizzata da continui alti e bassi, tra momenti romantici e scontri che hanno spesso diviso il pubblico. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri: spiazza il gesto dell’ex tronista

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