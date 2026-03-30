Uomini e Donne Ida Platano e Riccardo Guarnieri | spiazza il gesto dell’ex tronista
Di recente, Ida Platano ha pubblicato alcuni post sui social che hanno attirato l’attenzione dei follower. La donna, nota per la sua partecipazione nel programma Uomini e Donne, ha condiviso immagini e messaggi che hanno suscitato curiosità tra gli appassionati dello show. La sua attività online ha generato molte discussioni tra gli utenti, in particolare riguardo a un gesto compiuto dall’ex tronista Riccardo Guarnieri.
La recente attività social di Ida Platano non è passata inosservata ai fan più attendi di Uomini e Donne. L’ex tronista si è sbilanciata riportando al centro dell’attenzione il suo legame con Riccardo Guarnieri, e riaccendendo le speranze di chi continua a seguire con affetto la loro storia nata nel trono over. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto. Perchè Federico Mastrostefano non fa più parte di U&D Una storia che ha segnato Uomini e Donne. Quella tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è una delle relazioni più note del Trono Over di Uomini e Donne. Iniziata nel 2017, la loro storia è stata caratterizzata da continui alti e bassi, tra momenti romantici e scontri che hanno spesso diviso il pubblico. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Articoli correlati
Uomini e Donne, Ida Platano scatena gli haters per il suo dimagrimentoIda Platano, volto storico di Uomini e Donne, è tornata sotto i riflettori non per una scelta in studio, ma per i commenti durissimi degli haters sul...
Ida Platano diversa, che fine ha fatto dopo Uomini e Donne e le critiche per la “trasformazione”Per anni è stata uno dei volti più riconoscibili e discussi del dating show più seguito della televisione italiana.
Tutto quello che riguarda Ida Platano
Temi più discussi: Uomini e donne, ritorno a sorpresa nel parterre Over: Ciro vicino ad Elisa; Uomini e Donne, Ida Platano mette a tacere le voci: Non c'è compagno o fidanzato; Uomini e Donne, che fine ha fatto Ida Platano? Oggi completamente diversa; Uomini e donne, Ida fa un passo verso Riccardo: follow su Instagram che lui non ricambia.
Uomini e Donne, Ida Platano e la mossa social che spiazza il web: ecco cos’hanno notato i followerLa storia d'amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri resta impressa nella memoria di tutti gli appasionati telespettatori di Uomini e Donne ... isaechia.it
Uomini e Donne: Ida e Riccardo e la mossa social che fa sognare i fanUomini e Donne: Ida Platano e Riccardo Guarnieri, segnali di ritorno? I fan sognano Nel mondo di Uomini e Donne ... tuttosulgossip.it
Ida Platano ha ripreso a seguire Riccardo Guarnieri su Instagram. " Questo piccolo gesto ha subito fatto scattare l’attenzione di chi segue da sempre la storia di questa coppia nata a Uomini e Donne. Nonostante la loro relazione sia finita da un po’, i due non s - facebook.com facebook
Uomini e Donne, che fine ha fatto Ida Platano Oggi completamente diversa • Ida Platano, una delle dame più amate di Uomini e Donne, ha deciso di allontanarsi ormai anni fa dal programma dopo aver concluso la sua esperienza al trono … x.com