Uomini e donne anticipazioni | una coppia va via una dama disperata

Il 29 aprile negli studi Elios di Cinecittà a Roma è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, il noto programma di incontri che vede protagonisti uomini e donne alla ricerca di un rapporto. Durante le registrazioni, una coppia ha deciso di abbandonare lo studio, mentre una donna si è mostrata molto dispiaciuta. La trasmissione prosegue con le sue dinamiche di confronto e scelte sentimentali.

Il 29 aprile si è registrata negli studi Elios di Cinecittà in Roma una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show più amato dagli italiani. Le anticipazioni delle nuove puntate riportate sul web da Lorenzo Pugnaloni segnalano che sono accaduti diversi colpi di scena. In particolare, grande attenzione sui protagonisti del trono over dove Alessio Pili Stella ha sorpreso tutti. Il cavaliere si è messo a suonare una canzone romantica al pianoforte per poi regalare una rosa rossa a Deborah. In questa circostanza, Alessio ha informato la dama di non volerla perdere e di voler uscire da Uomini e donne insieme a lei. La donna ha accettato la richiesta dell'uomo, tanto che i due si sono scambiati baci appassionato prima di lasciare lo studio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Uomini e Donne, anticipazioni arriva una segnalazione su Marco, una donna telefona in studio

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