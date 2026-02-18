Una dama di Uomini e Donne ha ricevuto dure critiche da Gianni e Tina, scatenando un acceso scontro in studio. Durante la registrazione, i due opinionisti hanno contestato il suo comportamento, portando a una discussione che ha coinvolto anche altri partecipanti. La donna si è difesa, ma le tensioni sono aumentate rapidamente, creando un clima teso tra tutti i presenti.

Martedì 17 febbraio 2026 si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne. Ecco cosa è accaduto e tutte le anticipazioni del dating show. Ecco le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne che si è svolta martedì 17 febbraio 2026. A riportare è come sempre Lorenzo Pugnaloni. A seguito di quanto accaduto tra Mario Lenti e Cinzia Paolini nella puntata precedente, si è partiti proprio dai due protagonisti del Trono Over. Il Cavaliere tuttavia era assente per motivi di lavoro e così a centro studio è rimasta solo la Dama. A quel punto ad attaccare duramente Cinzia sono Gianni Sperti e Tina Cipollari, che hanno affermato che, secondo il loro pensiero, la Paolini dovrebbe abbandonare il programma, essendo lì solo per Lenti. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Uomini e Donne, una Dama finisce nel mirino di Gianni e Tina e scoppia il caos (ANTICIPAZIONI)

