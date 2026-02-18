Uomini e Donne una Dama finisce nel mirino di Gianni e Tina e scoppia il caos ANTICIPAZIONI
Una dama di Uomini e Donne ha ricevuto dure critiche da Gianni e Tina, scatenando un acceso scontro in studio. Durante la registrazione, i due opinionisti hanno contestato il suo comportamento, portando a una discussione che ha coinvolto anche altri partecipanti. La donna si è difesa, ma le tensioni sono aumentate rapidamente, creando un clima teso tra tutti i presenti.
Martedì 17 febbraio 2026 si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne. Ecco cosa è accaduto e tutte le anticipazioni del dating show. Ecco le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne che si è svolta martedì 17 febbraio 2026. A riportare è come sempre Lorenzo Pugnaloni. A seguito di quanto accaduto tra Mario Lenti e Cinzia Paolini nella puntata precedente, si è partiti proprio dai due protagonisti del Trono Over. Il Cavaliere tuttavia era assente per motivi di lavoro e così a centro studio è rimasta solo la Dama. A quel punto ad attaccare duramente Cinzia sono Gianni Sperti e Tina Cipollari, che hanno affermato che, secondo il loro pensiero, la Paolini dovrebbe abbandonare il programma, essendo lì solo per Lenti. 🔗 Leggi su Novella2000.it
Uomini e Donne anticipazioni 16 febbraio, Mario Lenti torna e ci riprova con una dama: scoppia il caosMario Lenti, protagonista del trono over di Uomini e Donne, ha fatto il suo ritorno sul set il 16 febbraio e ha deciso di riprovare con una dama, scatenando reazioni contrastanti tra gli altri partecipanti.
Uomini e Donne anticipazioni: Gemma furiosa con Tina e GianniLe ultime anticipazioni di Uomini e Donne, Trono Over, rivelano un momento di tensione tra Gemma Galgani, Tina e Gianni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Tinì: Gemma, sei diventata una brava attrice - Uomini e donne Clip | Witty TV; Uomini e Donne, le anticipazioni del 9 febbraio: Ciro bacia una corteggiatrice, Sara delude Alessio; Uomini e Donne anticipazioni: Cinzia resta in studio, Sara sorprende Alessio e Matteo; Uomini e Donne, malore per Gemma Galgani: le lacrime e la 'fuga' dallo studio. Come sta la dama.
Uomini e Donne anticipazioni: Mario assente, Cinzia resta sola al centro delle polemicheIeri, martedì 17 febbraio 2026, si si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5 ... comingsoon.it
Uomini e Donne, l'opinione della puntata: le lacrime di Gemma, le accuse di Elisabetta e i baci infuocati di CiroNella puntata di oggi di Uomini e Donne, tra lacrime, tensioni e baci, lo studio si infiamma. Le corteggiatrici di Ciro scappano una dopo l’altra e lui resta solo con Elisa. msn.com
Non mi era mai successo di essere baciata e poi trattata da ragazzina”. Così Alessia Messina si sfoga dopo il bacio con Ciro, lasciando lo studio tra la delusione e la rabbia. La puntata di oggi di Uomini e Donne è stata una vera altalena di emozioni: tra discus facebook
#raiparlamento #filodiretto Sulle pensioni il divario tra uomini e donne è ancora più alto del gap salariale. Si può ragionare a dei correttivi sul sistema pensionisticoAlcuni Paesi europei li hanno e, mantenendo l’equilibrio del nostro sistema di welfare, sarebb x.com