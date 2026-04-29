Uomini e Donne anticipazioni | coppia Over lascia lo studio e una dama scoppia in lacrime

Durante una recente registrazione del programma, alcuni partecipanti del Trono Over hanno lasciato lo studio, mentre una dama si è commossa e ha iniziato a piangere. Sono stati mostrati anche momenti musicali con il pianoforte e dichiarazioni d'amore tra i protagonisti. Tuttavia, si sono verificati anche scontri accesi tra i concorrenti del Trono Over e del Trono Classico, creando un’atmosfera ricca di emozioni contrastanti.

Durante la registrazione spazio a momenti emozionanti con pianoforte e dichiarazioni d'amore, ma anche a forti discussioni tra protagonisti del Trono Over e del Trono Classico. Oggi, negli studi di Uomini e Donne, si è svolta una nuova registrazione del dating show condotto da Maria De Filippi, con la presenza degli storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Secondo quanto riportato da Lollo Magazine, non sono mancati colpi di scena, discussioni accese e anche momenti molto romantici: una coppia del Trono Over ha lasciato insieme il programma, mentre Ciro Solimeno ha portato in esterna Elisa. Trono Over: Marina accusata di intromettersi nelle relazioni di Stefano La puntata si apre con il Trono Over e subito si accende la polemica su Marina, accusata di essersi messaggiata con .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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