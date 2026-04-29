Uomini e Donne anticipazioni | coppia Over lascia lo studio e una dama scoppia in lacrime

Da movieplayer.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una recente registrazione del programma, alcuni partecipanti del Trono Over hanno lasciato lo studio, mentre una dama si è commossa e ha iniziato a piangere. Sono stati mostrati anche momenti musicali con il pianoforte e dichiarazioni d'amore tra i protagonisti. Tuttavia, si sono verificati anche scontri accesi tra i concorrenti del Trono Over e del Trono Classico, creando un’atmosfera ricca di emozioni contrastanti.

Durante la registrazione spazio a momenti emozionanti con pianoforte e dichiarazioni d'amore, ma anche a forti discussioni tra protagonisti del Trono Over e del Trono Classico. Oggi, negli studi di Uomini e Donne, si è svolta una nuova registrazione del dating show condotto da Maria De Filippi, con la presenza degli storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Secondo quanto riportato da Lollo Magazine, non sono mancati colpi di scena, discussioni accese e anche momenti molto romantici: una coppia del Trono Over ha lasciato insieme il programma, mentre Ciro Solimeno ha portato in esterna Elisa. Trono Over: Marina accusata di intromettersi nelle relazioni di Stefano La puntata si apre con il Trono Over e subito si accende la polemica su Marina, accusata di essersi messaggiata con .🔗 Leggi su Movieplayer.it

uomini e donne anticipazioni coppia over lascia lo studio e una dama scoppia in lacrime
© Movieplayer.it - Uomini e Donne anticipazioni: coppia Over lascia lo studio e una dama scoppia in lacrime

Notizie correlate

Uomini e Donne anticipazioni: una coppia lascia lo studio, Tina attacca CinziaColpo di scena nella registrazione del 3 marzo: Atlanta e Lanfranco scelgono di uscire mano nella mano, mentre Tina attacca duramente Cinzia e Sara...

Colpo di scena a Uomini e Donne, la nuova coppia lascia lo studio: lacrime e applausiLe nuove anticipazioni di Uomini e Donne, relative alla registrazione di martedì 3 marzo 2026 e diffuse da Lorenzo Pugnaloni, raccontano di una...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Anticipazioni Uomini e Donne Puntata del 20 aprile - Originals Anticipazioni esclusive uomini e donne | Witty TV; Uomini e Donne, anticipazioni 27-30 aprile 2026: Gemma delusa, Ciro ancora in bilico, scontri tra dame e rotture nel trono over; Uomini e Donne, anticipazioni: Ciro Solimeno verso la scelta, Martina in vantaggio, caos tra Cinzia e Marco; Le anticipazioni di Uomini e Donne del 21 aprile: finalmente una svolta per Ciro!.

uomini e donne anticipazioniUomini e Donne Anticipazioni registrazioni: Elisa torna, Martina se ne va e Ciro non sa che fare!Scopriamo insieme cosa è successo nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne, ecco le Anticipazioni del trono over e del trono classico. comingsoon.it

uomini e donne anticipazioniUomini e Donne, anticipazioni: scelta a sorpresa, lacrime e scontri accesi in studioIl momento più emozionante della registrazione ha avuto come protagonisti Alessio Pili Stella e Deborah. In studio arriva un pianoforte, creando un’atmosfera suggestiva: Alessio si alza, suona un bran ... comingsoon.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.