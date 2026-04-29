Un’offesa a chi ha lottato per la libertà del nostro Paese

Il 25 aprile si ricorda la lotta per la libertà e il sacrificio di chi ha combattuto contro il fascismo. In alcune occasioni, sventolare il vessillo di una brigata ebraica viene interpretato come un gesto di rispetto verso chi ha dato la vita per liberare il paese. Tuttavia, ci sono stati dibattiti e controversie riguardo a questa scelta simbolica, che ha suscitato reazioni diverse tra le persone.

"Sventolare il vessillo della Brigata ebraica il 25 Aprile significa onorare chi ha combattuto e sacrificato la vita per la nostra libertà". Con queste parole, Davide Romano, direttore del museo della Brigata Ebraica, esprime "piena solidarietà" a Miriam Chiaffoni, "vittima di intollerabili minacce e insulti antisemiti a Ferrara". Chiaffoni, portabandiera della Brigata ebraica in occasione delle celebrazioni del 25 aprile, è stata infatti oggetto nei giorni scorsi di centinaia di messaggi di minacce e insulti dopo che una sua foto con lo stendardo con la stella a sei punte è comparsa sui social. "Chi insulta questa bandiera – prosegue Romano – non offende solo la comunità ebraica, ma sminuisce il valore della Resistenza e la verità storica della Liberazione italiana dal nazifascismo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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