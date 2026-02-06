Se n’è andato a 92 anni il senatore Salvatore Mazzaracchio, figura nota della politica italiana. Lo ricordano per aver dedicato una vita al servizio pubblico, ricoprendo ruoli come assessore regionale, deputato e senatore. La sua scomparsa lascia un vuoto nella scena politica del Paese.

Aveva compiuto 92 anni lo scorso 3 gennaio il senatore Salvatore Mazzaracchio, ex assessore regionale, deputato e senatore. Nato a San Paolo Albanese (PZ) nel 1934, Mazzaracchio ha dedicato gran parte della sua vita alla politica e alla sanità pubblica in Puglia e a livello nazionale. È stato assessore regionale alla sanità nella giunta guidata da Raffaele Fitto, occupandosi di riforme e politiche sanitarie che hanno segnato la regione. Nel 2006 è stato eletto deputato alla Camera con Forza Italia, dove ha continuato a seguire il settore sanitario, entrando a far parte della Commissione Affari sociali e della Commissione d’inchiesta sugli errori in campo sanitario e sui disavanzi regionali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ci ha lasciati”. Addio al politico italiano: ha segnato un’epoca del nostro Paese

Approfondimenti su Salvatore Mazzaracchio

Il mondo del calcio italiano si sveglia con una notizia triste: Nicola Salerno è morto.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Il candeliere a sette fiamme di Augusto De Angelis | Audiolibro Completo

Ultime notizie su Salvatore Mazzaracchio

Argomenti discussi: Stefania addio, ci hai dato una straordinaria lezione di bravura e dignità - Invisibili; Addio a Gladys West, la matematica che ha orientato il mondo; Mondo del calcio in lutto, addio a Nicolas Giani: una carriera di promozioni e una malattia incurabile; È morto Fabio Scuto, firma storica del Fatto Quotidiano sul Medio Oriente.

Ci ha lasciati Peppino Giorgini. Addio e grazieUna notizia che non avrei mai voluto ricevere. Se ne va una persona seria, intelligente e onesta, che porterò con me fino alla fine dei miei giorni. rivieraoggi.it

Addio a Maria Rita Parsi, è morta la psicoterapeuta che ha dato voce ai diritti dei bambini di tutto il mondoAddio a Maria Rita Parsi, la voce che ha difeso i più piccoli: ha dedicato tutta la vita alla difesa dei diritti di bambini e adolescenti. greenme.it

Oggi ci ha lasciati Catherine O'Hara, attrice nota principalmente per il ruolo della mamma di Kevin in “Manma ho perso l’aereo”. Addio, Catherine. Grazie per aver dato vita a ruoli iconici facebook

Addio a Cristino de Vera. Ci ha lasciati questo fine settimana un artista immenso, profondamente innamorato dell’Italia. Ricordiamo con onore la mostra a lui dedicata due anni fa nella nostra Sala Dalí. Se ne va un grande amico dell’Italia e un maestro del sile x.com