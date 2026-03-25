L’attrice ha ricevuto la Stella d’Italia, un riconoscimento che premia il suo legame con il Paese, nato attraverso il cinema e rafforzato fino a farle definire la Puglia come “casa del cuore”. Helen Mirren, 80 anni, è stata nominata Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia, un’onorificenza che le è stata conferita di recente.

H elen Mirren, 80 anni e un’eleganza che sfida il tempo. E, da oggi, italiana ad honorem. L’attrice è diventata infatti Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia. La cerimonia si è svolta a Londra, nella residenza dell’ambasciatore Inigo Lambertini a Grosvenor Square, su incarico del Presidente Sergio Mattarella. Per la diva britannica è il riconoscimento di un legame viscerale. Vestita con un abito di Dolce & Gabbana, l’attrice ha celebrato la sua trasformazione in cittadina italiana d’adozione, ricordando come tutto sia iniziato guardando i grandi classici del nostro cinema. Dolce & Gabbana in Puglia: tutte le star presenti. guarda le foto Da Anna Magnani alla battaglia per gli ulivi: il discorso di Helen Mirren. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Premiata con la Stella d’Italia, l’attrice ha raccontato il suo amore per il nostro Paese, nato grazie al cinema e cresciuto fino a farle chiamare la Puglia «casa del cuore»

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