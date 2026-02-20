All' Arena Festival del Barton Park arriva Roberta Bruzzone

Roberta Bruzzone sarà protagonista all’Arena Festival del Barton Park a Perugia, causa l’evento organizzato nel calendario estivo della stagione Tourné. La criminologa terrà uno spettacolo intitolato

Anche Roberta Bruzzone in cartellone nel filone estivo della stagione Tourné: la criminologa salirà sul palco dell'arena del Barton Park di Perugia il prossimo 19 giugno con "Amami da morire. Anatomia di una relazione tossica". Un appuntamento realizzato in partnership con la Fondazione Barton e inserito nella rassegna artistico-culturale "L'Arena Festival" 2026. "Questa è la storia di un amore che è morto. Ma non è morto per caso. È stato ucciso. E noi siamo qui per capire come". Quando l’amore diventa una trappola mortale? Cosa trasforma una relazione in una prigione di angoscia? Cosa resta di un amore quando spegne l’identità, cancella i confini, sgretola l’autostima in un cortocircuito fatto di paura, umiliazione e dipendenza? "Amami da morire" è un viaggio teatrale crudo e struggente nei meandri oscuri di una relazione che si traveste da amore, ma nasconde il volto del controllo, della dipendenza e della manipolazione.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

