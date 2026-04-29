Università di Parma e Special Olympics Italia insieme | parola chiave inclusione

L'Università di Parma ha avviato una collaborazione con Special Olympics Italia con l'obiettivo di promuovere l'inclusione attraverso lo sport. L'iniziativa si concentra sull'organizzazione di eventi e attività che coinvolgono studenti e persone con disabilità intellettive, creando momenti di partecipazione condivisa. La partnership mira a favorire l'integrazione sociale e sviluppare opportunità di crescita per tutti i partecipanti.

Università di Parma e Special Olympics Italia insieme, all’insegna dello sport come strumento di inclusività. È lo spirito di fondo dell’accordo quadro presentato questa mattina al ParmaUniverCity Info Point, che getta le basi per una collaborazione ad ampio raggio.Alla conferenza stampa hanno.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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