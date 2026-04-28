Egitto italiana condannata per adulterio

Un’italiana residente in Egitto è stata condannata in appello per adulterio, un reato che nel paese è considerato penalmente perseguibile. La donna, originaria di Sanremo e madre di una bambina di tre anni con cittadinanza italiana ed egiziana, si trova ora a dover affrontare le conseguenze di una decisione giudiziaria legata a questa accusa. La vicenda si inserisce in un procedimento legale che ha coinvolto diversi passaggi in tribunale.

Nessy Guerra, originaria di Sanremo e madre di una bambina italo-egiziana di tre anni, è stata condannata in appello in Egitto, nell’ambito di un procedimento per presunto adulterio, previsto come reato penale nell’ordinamento egiziano. La sentenza conferma la decisione di primo grado pronunciata il 19 febbraio scorso, a seguito della denuncia presentata dall’ex marito italo-egiziano. Lo rende noto la Farnesina che, attraverso l’ambasciata d’Italia e la rete consolare al Cairo e Hurghada, segue “con la massima attenzione da diversi mesi” il caso. La Farnesina ha assicurato “assistenza legale e protezione alla connazionale e alla figlia, oltre a varie forme di sostegno anche economico, amministrativo e personale, alla luce delle ripetute minacce denunciate dalla signora Guerra come provenienti dall’ex coniuge”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Egitto, italiana condannata per adulterio Lo sfogo di Nessy, la mamma italiana condannata per adulterio in Egitto Notizie correlate Egitto, l'italiana Nessy Guerra condannata per adulterio anche in appelloÈ stata confermata anche in appello la condanna nei confronti di Nessy Guerra, cittadina italiana attualmente in Egitto, coinvolta in un procedimento... Italiana condannata per adulterio in Egitto. L’ex marito: “Perseguitato dallo Stato italiano”Per Nessy Guerra arriva la condanna temuta: la donna rischia la galera in Egitto e la perdita della custodia per la figlia Aisha Il rischio cresce... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: L'Egitto conferma la condanna di un'italiana per adulterio; Farnesina segue da mesi caso dell'italiana in Egitto, assistenza legale e protezione. Nessy Guerra condannata per adulterio in Egitto anche in appello: sei mesi per la 26enne italianaLa 26enne italiana bloccata in Egitto dal 2021 dopo la denuncia dell'ex marito: non potrà tornare in Italia con la figlia di 3 anni ... ilfattoquotidiano.it Egitto, l'italiana Nessy Guerra condannata per adulterio anche in appelloÈ stata confermata anche in appello la condanna nei confronti di Nessy Guerra, cittadina italiana attualmente in Egitto, coinvolta in un procedimento per adulterio avviato dopo la denuncia dell’ex mar ... ilgiornale.it È stata condannata anche in appello in Egitto Nessy Guerra, la donna originaria di Sanremo e mamma di una bimba di tre anni, finita a processo per adulterio a seguito della denuncia dell'ex marito italo-egiziano Tamer Hamouda. Sostanzialmente conferm - facebook.com facebook Egitto, l'italiana Nessy Guerra condannata per adulterio anche in appello x.com