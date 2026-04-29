Uniontrasporti vola | record di fatturato e Blandina resta al comando

L'assemblea di Uniontrasporti si è riunita a Roma e ha confermato Ivo Blandina come presidente per il prossimo triennio, fino al 2029. La decisione è stata comunicata ufficialmente durante l'incontro, che ha anche registrato un aumento del fatturato dell'organizzazione rispetto all'anno precedente. La conferma di Blandina al vertice arriva in un momento di crescita per l’associazione.

? Cosa sapere A Roma l'assemblea Uniontrasporti conferma Ivo Blandina alla presidenza per il triennio 2026-2029.. Il bilancio 2025 registra un record storico con produzione superiore a 1,6 milioni di euro.. A Roma, l’assemblea dei soci di Uniontrasporti ha sancito la continuità della guida societaria approvando il bilancio 2025 e confermando Ivo Blandina alla presidenza per il triennio che va dal 2026 al 2029. La decisione, presa durante il vertice avvenuto ieri nella Capitale, stabilisce i nuovi equilibri della società in house di Unioncamere e delle Camere di commercio italiane. Il mandato di Blandina, che ricopre l’incarico dal 2023, si estenderà quindi per altri tre anni, portando avanti una linea di gestione consolidata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Uniontrasporti vola: record di fatturato e Blandina resta al comando Notizie correlate Uniontrasporti, Ivo Blandina confermato alla presidenza: bilancio record e nuova governanceSi rinnova la guida di Uniontrasporti, società in house di Unioncamere e delle Camere di commercio italiane, che guarda al prossimo triennio con una... La rinascita di Intel: fatturato e ordini record, il titolo vola e anche Trump festeggiaIl “capitalismo nazionalista” di Donald Trump ha ottenuto con Intel il suo primo successo? L’azienda produttrice di chip e componentistica...