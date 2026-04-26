La rinascita di Intel | fatturato e ordini record il titolo vola e anche Trump festeggia

Da it.insideover.com 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime settimane hanno portato risultati record per il settore tecnologico, con un incremento significativo nel fatturato e negli ordini di alcune aziende leader. Il valore delle azioni di queste società è salito, attirando l’attenzione degli investitori. In questo contesto, la figura dell’ex presidente degli Stati Uniti ha commentato pubblicamente, esprimendo soddisfazione per i risultati raggiunti. La notizia si inserisce in un momento di particolare attenzione per il comparto tecnologico e le sue dinamiche di mercato.

Il “capitalismo nazionalista” di Donald Trump ha ottenuto con Intel il suo primo successo? L’azienda produttrice di chip e componentistica tecnologica è in un vero e proprio stato di grazia e da quando ad agosto 2025 il governo di Washington è entrato nel capitale del gruppo di Santa Clara, seguito da Nvidia, i venti di mercato hanno iniziato a spingere nella direzione del rilancio della società. Dopo che l’azienda guidata dal Ceo Lip-Bu Tan ha annunciato il fatturato per il secondo trimestre del primo trimestre 2026, cresciuto del 7% a 13,6 miliardi di dollari, e dopo che l’annuncio per il secondo quarto dell’anno punta a un aumento da 13,8...🔗 Leggi su It.insideover.com

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