La rinascita di Intel | fatturato e ordini record il titolo vola e anche Trump festeggia

Le ultime settimane hanno portato risultati record per il settore tecnologico, con un incremento significativo nel fatturato e negli ordini di alcune aziende leader. Il valore delle azioni di queste società è salito, attirando l’attenzione degli investitori. In questo contesto, la figura dell’ex presidente degli Stati Uniti ha commentato pubblicamente, esprimendo soddisfazione per i risultati raggiunti. La notizia si inserisce in un momento di particolare attenzione per il comparto tecnologico e le sue dinamiche di mercato.

Il “capitalismo nazionalista” di Donald Trump ha ottenuto con Intel il suo primo successo? L’azienda produttrice di chip e componentistica tecnologica è in un vero e proprio stato di grazia e da quando ad agosto 2025 il governo di Washington è entrato nel capitale del gruppo di Santa Clara, seguito da Nvidia, i venti di mercato hanno iniziato a spingere nella direzione del rilancio della società. Dopo che l’azienda guidata dal Ceo Lip-Bu Tan ha annunciato il fatturato per il secondo trimestre del primo trimestre 2026, cresciuto del 7% a 13,6 miliardi di dollari, e dopo che l’annuncio per il secondo quarto dell’anno punta a un aumento da 13,8...🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La rinascita di Intel: fatturato e ordini record, il titolo vola e anche Trump festeggia Notizie correlate Intel vola oltre i 300 miliardi: la rinascita dopo la crisiIl valore di mercato di Intel ha superato la soglia dei 305 miliardi di dollari, segnando un traguardo finanziario che non si registrava dagli inizi... Airbus vola: utile netto record a 5,2 mld €, boom di ordini aerei e difesa trainano la crescita nel 2025.Il colosso europeo Airbus ha annunciato un utile netto record nel 2025, in aumento del 23% rispetto all'anno precedente. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Intel supera le attese di Wall Street: fatturato cresce del 7%; Intel vola del 19% in after-hours: AI e chip server trainano un Q1 record; Intel e Texas Instruments balzano a massimi storici dopo dati che indicano una nuova forte domanda di chip per l'AI; Intel prevede ricavi per il secondo trimestre superiori alle stime, il titolo balza del 19%. Intel nel mirino di Jim Cramer: Analisti fuori strada, presto tutti dovranno alzare il ratingJim Cramer sfida Wall Street su Intel: Nessuno potrà mantenere un rating Hold su questo mostro. La domanda di IA supera l'offerta di CPU. it.benzinga.com Intel supera le attese di Wall Street: fatturato cresce del 7%I ricavi di Intel del trimestre in corso si attesteranno tra i 13,8 e i 14,8 mld, ben al di sopra dei 13,06 mld previsti dagli analisti. fortuneita.com Apple annuncia che macOS 26 Tahoe sarà l'ultimo aggiornamento per Mac Intel, completando così la transizione verso Apple Silicon. https://tech.everyeye.it/notizie/macos27-segna-punto-svolta-addio-definitivo-processori-intel-872711.htmlutm_medium=S - facebook.com facebook Intel vola in borsa: i nuovi processori spingono il titolo al record x.com