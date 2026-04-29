Un’indagine sul genio di Masaccio

Un’indagine approfondisce la figura di un artista del primo Quattrocento, considerato un punto di svolta nella storia dell’arte. In pochi anni, tra gli inizi del 1400, questo pittore ha rivoluzionato le tecniche di rappresentazione dello spazio e la narrazione visiva nei suoi dipinti. La sua influenza si è fatta sentire su molte generazioni di artisti successivi, lasciando un segno indelebile nel mondo della pittura.

Un rivoluzionario che ispirò generazioni di pittori dopo di lui. Un artista che in una manciata di anni, agli inizia del 1400, riuscì a modificare per sempre la rappresentazione spaziale e la narrativa interna a un quadro. Leonardo da Vinci, nel Codice Atlantico, lo definisce autore "dell’opera perfetta, come quelli che pigliavano per autore altro che la natura, maestra dei maestri". Il soggetto in questione è Tommaso di ser Giovanni Cassai, arrivato fino a noi con il nome che gli attribuì Gorgio Vasari: Masaccio (storpiatura di Maso, abbreviazione di Tommaso, dovuta alla sua "straccurataggine"). La figura di Masaccio è al centro del nuovo libro dello storico del’arte Alessandro Masi “ L’opera perfetta ” (Neri Pozza).🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un’indagine sul genio di Masaccio L'Opera Perfetta di Alessandro Masi Notizie correlate BLOG | Racconti sull’arte: Masaccio, tra genio e sregolatezza, morto a soli 27 anniIl 21 dicembre del 1401, in quella che oggi si chiama San Giovanni Valdarno, nacque Tommaso di Ser Giovanni di Mone Cassai. Paola Minaccioni sul palco del Masaccio per la stagione teatrale sangiovanneseArezzo, 04 marzo 2026 – Prosegue nel segno dei grandi protagonisti della scena nazionale la stagione teatrale 2025/26 del Teatro Masaccio di San...