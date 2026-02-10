BLOG | Racconti sull’arte | Masaccio tra genio e sregolatezza morto a soli 27 anni

Il 21 dicembre del 1401, a San Giovanni Valdarno, nasceva Tommaso di Ser Giovanni di Mone Cassai, conosciuto come Masaccio. Un artista che, anche se morto a soli 27 anni, lasciò un’impronta profonda nell’arte del Rinascimento. La sua vita fu breve e intensa, segnata da un talento straordinario e da una certa sregolatezza che ne accompagnò i anni formativi. Oggi, i suoi capolavori sono ancora ammirati e studiati, testimonianza di un genio precoce che rivoluzionò la pittura.

