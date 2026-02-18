Università | Unicamillus open day Medicina e Odontoiatria il 4 marzo
Unicamillus organizza un open day il 4 marzo, giorno in cui apre le porte a studenti e famiglie. La scelta della data deriva dalla volontà di mostrare le nuove strutture dedicate alle facoltà di Medicina e Odontoiatria, recentemente rinnovate. Durante l’evento, i visitatori potranno esplorare le aule, le moderne sale di simulazione e incontrare docenti e studenti. La giornata mira a chiarire dubbi e fornire informazioni pratiche sui corsi offerti. L’appuntamento inizia alle 14 e si svolge presso l’università di Roma.
Roma, 18 feb. (AdnkronosLabitalia) - Mercoledì 4 marzo, l'Università UniCamillus invita studenti e famiglie a scoprire il mondo dell'Ateneo durante il suo open day, a partire dalle 14.30, presso l'Auditorium. Sarà un pomeriggio dedicato alla conoscenza dei corsi, delle opportunità formative e della vita universitaria, con la possibilità di incontrare docenti, studenti e staff, vivendo in prima persona l'atmosfera universitaria. La giornata prenderà il via con l'accoglienza dei partecipanti e la registrazione degli studenti, che riceveranno un piccolo kit con penna, matita, bloc-notes e brochure dei corsi, pratico per orientarsi nella giornata. 🔗 Leggi su Iltempo.it
