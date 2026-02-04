Smithsonian Zoo | è nata una elefantessa asiatica primo arrivo in quasi 25 anni

Una nuova elefantessa asiatica è nata allo Smithsonian National Zoo. È il primo esemplare di questa specie ad arrivare nel parco da quasi 25 anni. La nascita è avvenuta lunedì e ha suscitato grande entusiasmo tra i conservatori e i visitatori.

(LaPresse) Per la prima volta in quasi 25 anni, lo Smithsonian National Zoo and Conservation Biology Institute ha dato il benvenuto a una piccola elefantessa asiatica, nata lunedì. La nascita è particolarmente significativa perché gli elefanti asiatici sono una specie in via di estinzione e ogni nuovo nato rappresenta un importante traguardo per la conservazione. Poco dopo il parto, i guardiani hanno effettuato un esame completo alla neonata. Per farlo, l'elefantessa è stata incoraggiata a alzarsi e camminare fino a una bilancia, per misurare peso e salute. In modo sorprendente, entro cinque ore dalla nascita la piccola era già in grado di camminare da sola, un segnale positivo per il suo sviluppo.

