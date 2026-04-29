Undici attivisti di Ultima Generazione a processo | imbrattarono la statua in piazza Duomo a Milano

Il 6 luglio si aprirà il processo a carico di undici attivisti di Ultima Generazione, accusati di aver imbrattato una statua in piazza Duomo a Milano. Gli attivisti sono membri di un movimento di resistenza nonviolenta e sono sottoposti a procedimento giudiziario per il gesto compiuto. La vicenda riguarda l’azione di protesta svolta nel centro della città, che ha attirato l’attenzione dei media locali.