Undici attivisti di Ultima Generazione a processo | imbrattarono la statua in piazza Duomo a Milano

Da fanpage.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 6 luglio si aprirà il processo a carico di undici attivisti di Ultima Generazione, accusati di aver imbrattato una statua in piazza Duomo a Milano. Gli attivisti sono membri di un movimento di resistenza nonviolenta e sono sottoposti a procedimento giudiziario per il gesto compiuto. La vicenda riguarda l’azione di protesta svolta nel centro della città, che ha attirato l’attenzione dei media locali.

Il prossimo 6 luglio si aprirà il processo per 11 giovani attivisti di Ultima Generazione (il movimento di resistenza nonviolenta) per imbrattamento. Alcuni di loro anche per resistenza a pubblico ufficiale e ostacolo al riconoscimento della propria persona.🔗 Leggi su Fanpage.it

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