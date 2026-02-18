Tribunale imbrattato di vernice nera cinque attivisti di Ultima Generazione verso il processo

La Procura ha chiuso le indagini per il blitz di due anni fa. Deturpamento di un immobile di interesse storico e manifestazione non autorizzata le accuse contestate ANCONA - La Procura di Ancona ha chiuso le indagini sulla vicenda degli attivisti di Ultima Generazione che il 4 ottobre 2024 avevano imbrattato il palazzo del Tribunale dorico con manate di vernice nera. Cinque persone, tra cui due anconetani di 66 e 67 anni, un uomo e una donna, sono state citate a giudizio per l'udienza predibattimentale del 10 aprile prossimo. Ora rischiano un processo. Sono tutti accusati di deturpamento e imbrattamento di un immobile di interesse storico e architettonico.