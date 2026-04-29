Under 17 | Padulo doppia cifra ma il Geas travolge Campobasso

Il Geas Sesto San Giovanni ha vinto contro la Molisana Magnolia Campobasso con il punteggio di 71-57 in una partita giocata a Tortona. La squadra di casa ha ottenuto una doppia cifra di punti grazie a Padulo, mentre la sconfitta di Campobasso potrebbe influire sul cammino verso le finali nazionali di Tortona. La partita si è svolta senza ulteriori dettagli sugli altri protagonisti o momenti salienti.

? Cosa sapere Il Geas Sesto San Giovanni batte la Molisana Magnolia Campobasso 71-57 a Tortona.. La sconfitta mette in discussione il percorso verso le finali nazionali di Tortona.. Le ragazze della La Molisana Magnolia Campobasso hanno iniziato il percorso verso le finali nazionali Under 17 di Tortona e Venaria Reale con una sconfitta per 71-57 contro il Geas Sesto San Giovanni, subendo un parziale decisivo nel secondo tempo a Tortona. La sfida disputata nella Cittadella dello Sport ha le rossoblù protagoniste di un’alternanza di momenti: dopo un inizio in cui avevano trovato il vantaggio, le campobassane si sono ritrovate intrappolate nella difesa tattica delle lombarde.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Under 17: Padulo doppia cifra, ma il Geas travolge Campobasso Notizie correlate Dimarco in doppia cifra di assist: ma qual è il record in un singolo campionato di Serie A?di Redazione Inter News 24Dimarco ha aumentato il suo bottino con i 3 assist forniti in Sassuolo-Inter, può effettuare un record in questo campionato... LeBron James travolge i Jazz: doppia doppia e record da tre puntiIl rientro di LeBron James sul parquet dei Los Angeles Lakers ha segnato un punto di svolta nella stagione della franchigia, con una prestazione che... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Finale Nazionale Kellogg’s U17 Femminile, il riassunto completo della prima giornata; Campobasso under 17: esordio con sconfitta ale finali nazionali; La Molisana Magnolia frenata dalla zona del Geas; Finale Nazionale Kellogg’s U17 Femminile, la seconda giornata di gare. L'Under 17 dell'Olimpia prima vince a Bologna e poi si impone a Bassano. Due grandi vittorie esterne Leggi il Weekly Report Qui olimpiamilano.com/under-17-due-v… x.com Scherma, l’abruzzese Manuela Spica conquista il bronzo agli Europei Under 23 di Cagliari. - facebook.com facebook