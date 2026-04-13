LeBron James travolge i Jazz | doppia doppia e record da tre punti

LeBron James è tornato in campo con i Los Angeles Lakers, contribuendo alla vittoria contro i Utah Jazz con un punteggio di 140-126. Durante la partita, ha totalizzato una doppia doppia e stabilito un record personale nei tiri da tre punti. La sua prestazione ha influenzato l’andamento della gara e ha rappresentato un momento importante per la squadra in questa stagione.

Il rientro di LeBron James sul parquet dei Los Angeles Lakers ha segnato un punto di svolta nella stagione della franchigia, con una prestazione che ha permesso alla squadra di superare i Utah Jazz con un punteggio di 140 a 126. L’atleta, tornato in campo dopo aver saltato le prime 14 partite del campionato a causa di un infortunio, ha registrato una doppia doppia con 12 assist e 11 punti, contribuendo in modo decisivo alla vittoria attraverso soli 30 minuti di gioco. Per l’ex giocatore degli Miami Heat, questo periodo di assenza ha rappresentato una sfida che andava ben oltre la semplice gestione fisica del trauma. James ha confessato come...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - LeBron James travolge i Jazz: doppia doppia e record da tre punti NBA, i risultati della notte (13 febbraio): LeBron James, una tripla doppia per la storia. Cadono i ThunderAppena tre le partite giocate nella notte NBA, e stavolta per un motivo ben più che giustificato. Leggi anche: LeBron, tripla doppia e altro record. Topic torna dopo il tumore, stagione finita per Jaren Jackson