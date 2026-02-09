Dimarco mette a segno altri tre assist contro il Sassuolo e sale a quota 10 in questa stagione. Ora punta un record personale e si avvicina a una soglia importante in Serie A. La sua prestazione dimostra ancora una volta quanto sia diventato decisivo per l’Inter.

Inter News 24 Dimarco ha aumentato il suo bottino con i 3 assist forniti in Sassuolo-Inter, può effettuare un record in questo campionato. La stagione 20252026 di Serie A sta consacrando definitivamente Federico Dimarco, l’esterno sinistro dell’Inter e della Nazionale Italiana, come uno dei playmaker aggiunti più efficaci del calcio europeo. Dopo sole 24 giornate, il laterale nerazzurro — noto per il suo mancino vellutato e la capacità di tagliare il campo con traiettorie millimetriche — ha già collezionato 11 assist (dati Kickest). Sotto la guida tecnica di Simone Inzaghi, allenatore che ha fatto del coinvolgimento dei quinti di centrocampo il marchio di fabbrica del suo calcio fluido, Dimarco non è più una semplice freccia sulla fascia, ma un vero e proprio architetto della manovra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dimarco in doppia cifra di assist: ma qual è il record in un singolo campionato di Serie A?

