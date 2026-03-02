A Roma, un ragazzo di 25 anni è stato arrestato per aver messo in atto una truffa ai danni di un cittadino, facendo credere di essere un maresciallo dei carabinieri. La vittima ha consegnato circa 25 mila euro al truffatore, che aveva contattato al telefono. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine.

Le aveva fatto credere, spacciandosi al telefono per un maresciallo di carabinieri, che sua figlia aveva provocato un incidente in cui erano morti una mamma con il suo bambino e l'aveva così convinta a mettere insieme tutto quello che aveva in casa tra denaro e gioielli per poter pagare una cauzione per una risoluzione bonaria della vicenda. La donna aveva poi consegnato a una persona che si era qualificata come delegato del tribunale 25mila euro tra ori e soldi e solo dopo si era resa conto di essere stata truffata e aveva chiamato il 112. Le indagini, partite subito da parte della polizia del Commissariato di Porta Pia, hanno portato ora all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 25enne di origini partenopee.

© Anteprima24.it - Truffa del falso carabiniere da 25mila euro a Roma, arrestato un 25enne

