EMPOLI – I carabinieri di Empoli, hanno arrestato per l’ipotesi di rapina aggravata e lesioni personali un ventenne. Nel primo pomeriggio un uomo anziano si è presntato in caserma ad Empoli, riferendo che poco prima era stato contattato da un sedicente maresciallo dei carabinieri che gli aveva riferito che la sua autovettura fosse stata appena utilizzata per compiere una rapina in una gioielleria di Empoli, motivo per il quale si sarebbe dovuto immediatamente portare in caserma. È stata inviata immediatamente una pattuglia del Nucleo radiomobile di Empoli all’abitazione dell’anziano, cogliendo in flagranza di reato l’autore mentre tentava di darsi alla fuga con ancora in mano svariati cofanetti, monili in oro e gioielli sottratti alla moglie dell’anziano. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - La truffa del falso carabiniere si trasforma in rapina: arrestato un ventenne

