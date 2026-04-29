Un streamer polacco ha stabilito un nuovo record durante una maratona benefica durata nove giorni consecutivi. Seduto davanti alla telecamera, ha ascoltato in loop una stessa canzone senza pause, trasmettendo in diretta per raccogliere fondi a favore dei bambini malati di cancro. L'iniziativa ha attirato l’attenzione di molti utenti online, commuovendo il pubblico con questa lunga sessione di streaming.

Lo streamer polacco #?atwogang ha stabilito un nuovo record con una maratona benefica: 9 giorni consecutivi in diretta, seduto davanti alla camera ad ascoltare la stessa canzone in loop, per raccogliere fondi destinati ai bambini malati di cancro. Quello che era partito come un obiettivo di 500.000 z?oty è diventato virale in poche ore, attirando un’enorme attenzione, mandando in tilt i sistemi di donazione e coinvolgendo anche diverse celebrità. Alla fine della diretta, sono stati raccolti oltre 211 milioni di z?oty, circa 58 milioni di dollari, interamente devoluti a sostegno dei bambini in cura, trasformando qello che potrebbe sembrare l’inizio di un esperimento psicologico ai limiti della follia nella più grande raccolta fondi mai realizzata attraverso un livestream nella storia di internet.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Una sola canzone, zero pause, 9 giorni in live: il record per i bambini malati di cancro che sta commuovendo il web

IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 17. dio

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