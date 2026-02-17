Doppio intervento da record | rimossi tumori a polmone e seno in una sola seduta A casa in 3 giorni
Un intervento straordinario ha permesso di rimuovere un tumore al polmone e uno al seno in un’unica operazione, riducendo i tempi di degenza a soli tre giorni. La paziente, che aveva scoperto i due noduli durante una visita di controllo, ha affrontato l’intervento con tecniche mininvasive, evitando due interventi separati.
Ancona, 17 Febbraio 2026 – Due masse tumorali, una al polmone e l’altra alla mammella, sono state rimosse nel corso della stessa seduta operatoria con tecniche mininvasive e la paziente è stata dimessa dopo soli tre giorni di degenza. Cardiochirurgia di Ancona a rischio chiusura, un’altra lettera di una mamma: “Hanno regalato una vita normale a mia figlia Lili e a me” Circa 4 ore in sala operatoria. È accaduto ad Ancona, dove una paziente residente nelle Marche è stata sottoposta al doppio intervento chirurgico, eseguito dal personale dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche. La delicata e complessa operazione è durata circa 4 ore, ed ha visto impegnate in sequenza le équipe di Chirurgia Toracica e di Senologia, guidate rispettivamente dal direttore dottor Majed Refai e dal direttore dottor Enrico Lenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
