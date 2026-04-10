Nutella nello spazio | video reale o colossale fake? La verità dietro il record che sta facendo impazzire il web

Un video che mostra un barattolo di Nutella nello spazio sta attirando l’attenzione online, generando un acceso dibattito tra gli utenti. Molti si chiedono se si tratti di un’immagine reale o di un falso. Le immagini sono diventate virali, ma ancora non ci sono conferme ufficiali sulla provenienza o sulla verifica delle riprese. La vicenda ha suscitato curiosità e discussioni su come vengono realizzati e condivisi i contenuti visivi.

Un semplice barattolo di Nutella ha scatenato un dibattito globale: è stato davvero portato nello spazio o si tratta di un video creato con l’intelligenza artificiale? E soprattutto, dietro c’è un accordo commerciale oppure no? La scena, ripresa durante la missione Artemis II, mostra il celebre prodotto italiano fluttuare nella capsula Orion proprio nei momenti che precedono un record storico di distanza dalla Terra. Un’immagine potente, quasi surreale, che ha acceso curiosità, orgoglio e anche qualche sospetto. Tutto nasce da un breve video di pochi secondi trasmesso in diretta: il barattolo appare sospeso in microgravità, mentre l’equipaggio si prepara a superare il record stabilito nel 1970 dalla missione Apollo 13. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Nutella nello spazio: video reale o colossale fake? La verità dietro il record che sta facendo impazzire il web Robert Pattinson “beccato” da Zendaya: il video sul set di The Drama che sta facendo impazzire il webZendaya ha recentemente sorpreso i suoi fan condividendo sul suo profilo Instagram una serie di contenuti esclusivi dal dietro le quinte di The... Pokémon diventa reale: il parco che sta facendo impazzire il Giappone (e i social)Per la prima volta dalla nascita del fenomeno Pokémon, l’universo creato da Nintendo diventa un luogo fisico, stabile e visitabile tutto l’anno. Temi più discussi: La Nutella nello spazio con Artemis II, il video virale; Un barattolo di Nutella a bordo di Artemis II: il video virale prima del passaggio storico vicino alla Luna; Nutella nello Spazio, sorpresa pasquale che ha fatto la storia o fake news? / IL VIDEO; Artemis 2, spunta un barattolo di Nutella in diretta NASA: 'La pubblicità gratuita più incredibile di sempre' (VIDEO). Un barattolo di Nutella nello spazio con Artemis II, Ai o spot perfetto?Il video virale durante la diretta della missione lunare mostra la crema di nocciole che fluttua nella capsula Orion. L’account Nutella Usa lo rilancia con lo slogan Nutella is out of this world ... ilsole24ore.com Che Spazio sarebbe senza Nutella? Il barattolo più famoso del mondo nella diretta dall’orbita lunareArtemis torna verso la Terra mentre il video diventa virale: se è stato un caso si tratta di una specie di premio divino per Ferrero ... torino.repubblica.it Nutella Buongiorno, la nuova limited edition dedicata a 10 città d’arte italiane x.com Ecco il mio goloso e friabile ROTOLO DI PASTA FROLLA O STRUDEL si scioglie in bocca, ma soprattutto quando lo si taglia non si sbriciola e si rompe QUI RICETTA https://blog.giallozafferano.it/rosly/rotolo-di-pasta-frolla-alla-nutella/ - facebook.com facebook