Una visita guidata alla Basilica di San Pietro Apostolo a San Piero a Grado si svolge per far conoscere un sito che unisce storia antica e mistero. La chiesa, costruita sui resti di un'antica necropoli, attira molti visitatori ogni anno. Un dettaglio interessante è la presenza di reperti archeologici rinvenuti durante gli scavi, che testimoniano l'importanza del luogo fin dai tempi romani.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Visita guidata alla Basilica di San Pietro ApostoloSan Piero a Grado – PisaUn luogo dove storia, archeologia e leggenda si intrecciano in modo unico.La Basilica di San Piero a Grado sorge in un’area che un tempo corrispondeva all’antico porto pisano, proprio dove uno dei principali rami dell’Arno sfociava nel mare. Qui, secondo la tradizione, si ritiene sia approdato San Pietro durante il viaggio verso Roma.All’interno e all’esterno della chiesa, la pietra racconta una storia millenaria: resti di edifici portuali romani, tracce della prima chiesa del IV secolo e quelle della successiva ricostruzione tra VIII e IX secolo, emerse grazie agli scavi archeologici avviati nei primi anni del Novecento.🔗 Leggi su Pisatoday.it

La basilica di San Zeno si presenta subito come un luogo che nasconde molto più di quanto sembri.

Lunedì 5 gennaio si svolgeranno i funerali di Piero Ciaramitaro, presso la basilica di San Lorenzo in piazzale del Verano.

¿Ya conoces laPuerta Santa de la Basílica de San Pedro que solo se abre cada 25 años

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.