Visita guidata alla Basilica di San Pietro Apostolo a San Piero a Grado
Una visita guidata alla Basilica di San Pietro Apostolo a San Piero a Grado si svolge per far conoscere un sito che unisce storia antica e mistero. La chiesa, costruita sui resti di un'antica necropoli, attira molti visitatori ogni anno. Un dettaglio interessante è la presenza di reperti archeologici rinvenuti durante gli scavi, che testimoniano l'importanza del luogo fin dai tempi romani.
Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Visita guidata alla Basilica di San Pietro ApostoloSan Piero a Grado – PisaUn luogo dove storia, archeologia e leggenda si intrecciano in modo unico.La Basilica di San Piero a Grado sorge in un’area che un tempo corrispondeva all’antico porto pisano, proprio dove uno dei principali rami dell’Arno sfociava nel mare. Qui, secondo la tradizione, si ritiene sia approdato San Pietro durante il viaggio verso Roma.All’interno e all’esterno della chiesa, la pietra racconta una storia millenaria: resti di edifici portuali romani, tracce della prima chiesa del IV secolo e quelle della successiva ricostruzione tra VIII e IX secolo, emerse grazie agli scavi archeologici avviati nei primi anni del Novecento.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Visita guidata: "San Zeno, la basilica dell'esorcista"
La basilica di San Zeno si presenta subito come un luogo che nasconde molto più di quanto sembri.
Piero Ciaramitaro, alla basilica di San Lorenzo l'ultimo saluto all'ultras della Roma
Lunedì 5 gennaio si svolgeranno i funerali di Piero Ciaramitaro, presso la basilica di San Lorenzo in piazzale del Verano.
¿Ya conoces laPuerta Santa de la Basílica de San Pedro que solo se abre cada 25 años
Argomenti discussi: Ultima apertura speciale a Firenze - visita guidata nella Chiesa di San Felice in piazza con Festival Il Magnifico Off; Bernini, un percorso condiviso tra Santa Maria Maggiore e Palazzo Barberini; Stayinveneto e Padova Urbs Picta: la visita al Santo, all’Oratorio di San Giorgio e la Scoletta del Santo; La Basilica di San Marco come non l’hai mai vista: esperienza serale privata.
Visita guidata alla Basilica di San Pietro Apostolo a San Piero a GradoUn luogo dove storia, archeologia e leggenda si intrecciano in modo unico. La Basilica di San Piero a Grado sorge in un’area che un tempo corrispondeva all’antico porto pisano, proprio dove uno dei ... pisatoday.it
Stayinveneto e Padova Urbs Picta: la visita al Santo, all’Oratorio di San Giorgio e la Scoletta del SantoUn itinerario dedicato al ciclo pittorico trecentesco che comprende alcune tra le testimonianze artistiche più significative della città. Con la guida Sabrina Marigo e l’organizzazione di Stayinveneto ... padovaoggi.it
Roma nella memoria,questa immagine cattura un momento storico nel trasporto pubblico urbano, all'inizio del XX secolo. Un Tram, (Tramway) a Cavalli, su rotaie di tipo estivo, ''giardiniera'',era appena uscito dal Ponte degli Alari in direzione Piazza San Pietro facebook
La Fabbrica di San Pietro ed Eni presentano “Oltre il visibile”, un progetto di monitoraggio strutturale avanzato che integra tecnologie geofisiche, geologiche e topografiche x.com