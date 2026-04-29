Una campagna di raccolta fondi è stata avviata per il giovane deceduto a 21 anni. La madre ha riferito di aver ricevuto molte richieste da parte di persone che desiderano offrire il loro sostegno in un momento difficile. L’iniziativa mira a raccogliere contributi per onorare la memoria del ragazzo, che è stato trovato senza vita in una località vicina. L’appello è rivolto a chi desidera dimostrare vicinanza e solidarietà.

Cesena, 29 aprile 2026 – “C’è una farfalla bianca che trovo sempre lì, da te. Si posa leggera, come un pensiero buono che non vuole fare rumore. Io la guardo e, per un attimo, tutto fa meno male. E non so cosa sia davvero ma so che resta proprio come te”. Non esiste, in nessuna lingua del mondo, un termine in grado di descrivere la condizione innaturale di sopravvivere a un figlio. Eppure, le poche parole che la madre di Rayan Lassoued, Adriana Cantelmo, ha affidato ai social, riescono a restituire, almeno in parte, il dolore composto di una madre orfana del proprio figlio, strappato alla vita a soli 21 anni, sul luogo di lavoro. Sono...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una raccolta fondi per Rayan, morto a 21 anni. La madre: “In tanti ci avete chiesto come starci vicino in questa tempesta”

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Esordio di contatto pieno per Rayan Grini. Grande prestazione!!! #k1 #agonismo #motivation #kickboxing #preparazione #sempreinforma #ko - facebook.com facebook

Eden, Il fratellino 14enne del giocatore del Manchester City Rayan Cherky, che gioca nelle giovanili del Lione, ha tutte le carte in regola per diventare un fenomeno #CalcioinPillole #Cherky #lione x.com