Lo strazio della madre di Rayan morto a 21 anni sul lavoro | Era speciale abbiamo donato i suoi organi

La madre di un giovane di 21 anni ha annunciato la morte del figlio, avvenuta dopo due giorni di agonia. Rayan Lassoued, nato a Rimini e residente a Cesena, era rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro nella zona artigianale delle Bassette, vicino Ravenna, giovedì scorso. La famiglia ha deciso di donare gli organi del ragazzo.

Ravenna, 13 aprile 2026 – Due giorni di agonia, poi sabato è arrivata la dichiarazione del decesso di Rayan Lassoued, il 21enne nato a Rimini ma residente a Cesena, che giovedì scorso è rimasto coinvolto in un infortunio nella zona artigianale delle Bassette, alle porte di Ravenna. Il giovane operaio era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena dove era stato trasportato d’urgenza in elicottero dagli operatori del 118 dopo una caduta dall’alto. Dipendente di una ditta esterna di Sala di Cesenatico Poco dopo le 16 di giovedì Rayan Lassoued – dipendente di una ditta esterna di Sala di Cesenatico che si occupa di...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lo strazio della madre di Rayan, morto a 21 anni sul lavoro: “Era speciale, abbiamo donato i suoi organi” Il grande 'dono' di Vito, morto a 45 anni: con i suoi organi salverà 8 viteVito, un uomo di 45 anni di Ruvo in Puglia, è prematuramente scomparso, ma ha compiuto l'immenso dono di offrire una nuova possibilità di vita a chi... Lo straziante addio al piccolo Jason, morto a 3 anni dopo un terribile male: “Era un bimbo speciale, di una bontà rara”Rimini, 3 marzo 2026 – Una chiesa piena, un silenzio che pesa e poi si scioglie in lacrime.