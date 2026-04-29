Una piazza piena di memoria | tra note e ricordi Meldola ha onorato il 25 Aprile

Da forlitoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Meldola si è svolta una cerimonia pubblica per commemorare l’81° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. La manifestazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, associazioni, studenti e cittadini, che si sono radunati in piazza per ricordare questa ricorrenza storica. Tra momenti di riflessione, letture e l’esecuzione di musiche, l’evento ha trasformato la piazza in un luogo di memoria collettiva.

Meldola ha celebrato l'81esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con una cerimonia molto partecipata e sentita, che ha coinvolto istituzioni, associazioni, studenti e cittadinanza. Nel suo discorso, il sindaco Roberto Cavallucci ha ricordato “il valore della Resistenza.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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