Palermo in piazza per il 25 aprile | corteo tra memoria e proteste

A Palermo, migliaia di persone hanno partecipato a un corteo per il 25 aprile, celebrando la Liberazione. Le iniziative sono iniziate con le cerimonie ufficiali e sono proseguite con una marcia che ha attraversato le strade della città. Durante il corteo si sono alternati momenti di commemorazione e proteste, con partecipanti che hanno portato bandiere e cartelli. La manifestazione si è svolta senza incidenti significativi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Celebrazioni e partenza della marcia. Migliaia di persone hanno partecipato a Palermo alle iniziative per il 25 aprile, dando vita a un lungo corteo per celebrare la Liberazione. La manifestazione è partita da via Libertà, subito dopo la cerimonia istituzionale svoltasi nel Giardino Inglese. Nel parco, dedicato a Piersanti Mattarella, assassinato nel 1980, sono state deposte corone d’alloro e fiori in memoria dei caduti, in particolare presso il cippo dedicato a Pompeo Colajanni, comandante Barbato, e davanti alla lapide che ricorda i caduti di Cefalonia. Tensioni durante gli interventi istituzionali. Durante la cerimonia non sono mancati momenti di tensione.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Palermo in piazza per il 25 aprile: corteo tra memoria e proteste Notizie correlate Martina Franca celebra il 25 aprile tra corteo, memoria e pastasciutta antifascistaTarantini Time QuotidianoUna giornata di manifestazioni, memoria e partecipazione collettiva per celebrare il 25 aprile a Martina Franca. 25 aprile a Bologna, il programma tra cerimonie istituzionali e concerti. Corteo da piazza dell’UnitàBologna, 23 aprile 2026 — Bologna si prepara a vivere il 25 aprile con un programma ricchissimo che intreccia cerimonie istituzionali e un fitto... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Palermo scende in piazza per il 25 aprile: il programma ufficiale e tutte le iniziative; Manifestazione per Gaza non autorizzata, sette persone indagate dalla Procura; Le manifestazioni per Gaza a Palermo, 7 indagati; Indagati per le manifestazioni pro Pal. Ma adesso il reato non esiste più. Palermo scende in piazza per il 25 aprile: il programma ufficiale e tutte le iniziativeDal corteo agli interventi sulla scalinata del Teatro Massimo alla festa a Casa Professa: nell'articolo vi sveliamo il programma ufficiale per il 25 aprile ... balarm.it Palermo, la FIAP in piazza in Sicilia nel segno di Giovanni AmendolaLa Federazione Italiana Associazioni Partigiane (FIAP) della Sicilia, in occasione delle celebrazioni per il 25 Aprile 2026, sarà presente con proprie iniziative nelle piazze di Palermo, Messina, Cata ... vivienna.it Scopri i cinque progetti finanziati per la ricerca al Policlinico di Palermo e il loro impatto sulla salute pubblica. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com facebook Buona serata da Palermo, dove l’eleganza del passato incontra lo sguardo del presente con Marco, poliziotto del Reparto a Cavallo #essercisempre #24aprile x.com