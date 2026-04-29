una pantera in serie d

Il Panathlon Club Lucca guidato dal presidente Lucio Nobile, ha voluto rendere omaggio alla Lucchese calcio con l’evento "È Serie D!", nella sede della Casa del Boia. L’iniziativa è nata per celebrare i meriti sportivi di una società che ha saputo dominare il campionato, centrando in anticipo l’obiettivo promozione. L’iniziativa è iniziata con una visita anche al Museo Rossonero in collaborazione con Lucca United. A raccontare la rinascita societaria e tecnica del club e a ripercorrere i momenti chiave di questa annata esaltante sono stati alcuni dei principali protagonisti del rilancio. Il presidente Matteo Brunori, il direttore generale Andrea Gianni, il responsabile del settore giovanile Massimo Morgia, il segretario generale Stefano Tota, il dirigente Gabriele Minchella ed il capitano della prima squadra Salvatore Santeramo.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Lucchese a Cenaia per la promozione in Serie D. Match a porte chiuse

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