Cristiano Ronaldo che fai? L' esultanza è diversa dal solito

Da gazzetta.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristiano Ronaldo ha segnato il primo gol nella vittoria dell'Al-Nassr contro l'Al Fateh, e la sua esultanza ha sorpreso tutti. Dopo il gol, ha fatto il celebre gesto del

Cristiano Ronaldo segna il primo gol nella vittoria per 2-0 dell'Al-Nassr sul campo dell' Al Fateh: l'esultanza del "Siuuu" è diversa dal solito, è seguita da un tuffo all'indietro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

cristiano ronaldo che fai l esultanza 232 diversa dal solito

© Gazzetta.it - Cristiano Ronaldo, che fai? L'esultanza è diversa dal solito

Cristiano Ronaldo turns celebration into a show

Video Cristiano Ronaldo turns celebration into a show
