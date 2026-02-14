Cristiano Ronaldo segna il primo gol nella vittoria per 2-0 dell'Al-Nassr sul campo dell' Al Fateh: l'esultanza del "Siuuu" è diversa dal solito, è seguita da un tuffo all'indietro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cristiano Ronaldo, che fai? L'esultanza è diversa dal solito

Per celebrare i cinquant’anni dalla scomparsa di Agatha Christie, vi proponiamo una serie televisiva differente dal solito.

Una nuova serie Rai porta una proposta diversa dal solito, basata sui libri dell’autrice di Costanza e L’Allieva, Alessia Gazzola.

Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Durissimo rimprovero a Cristiano Ronaldo: gli sceicchi sono furiosi; Il Ds del Cagliari: Palestra un predestinato! Kilicsoy mi ricorda Gerd Muller: come fai a non riscattarlo?; CR7 shock: rompe con l'Al Nassr ed è pronto ad andarsene dall'Arabia; Cristiano Ronaldo assente ai funerali di Diogo Jota: Inspiegabile e ingiustificabile.

Cristiano Ronaldo sostenuto dall'ex allenatore per l'incredibile collaborazione con Lionel Messi all'Inter Miami, tra le tensioni con l'Al-NassrCristiano Ronaldo, nel bel mezzo della sua sciopero all'Al-Nassr, è sostenuto per un incredibile collegamento con Lionel Messi nella MLS. CR7 sta assistendo a una sorprendente mossa di allontanament ... goal.com

Perché la prossima mossa di Cristiano Ronaldo non sarà il Manchester United tra le tensioni della Saudi Pro League all'Al-NassrCristiano Ronaldo continua a generare voci di trasferimento nella Saudi Pro League all'Al-Nassr, ma il GOAT portoghese è stato informato che la sua prossima mossa non sarà al Manchester United. CR7 ... goal.com

Pele retired at 37 Maradona retired at 37 Ronaldo Nazario retired at 35 Zidane retired at 34 Messi ghosting in MLS at 38 41 year old Cristiano Ronaldo still winning MOTMS x.com

Tornato in campo dopo lo ‘sciopero’ contro il suo Al-Nassr, Cristiano Ronaldo segna nella vittoria per 2-0 con l’Al-Fateh e raggiunge quota 962 gol in carriera Si tratta del primo realizzato da 41enne, l’ennesimo di una carriera che lo vede andare in rete da 2 facebook