‘Una giornata particolare’ stasera in tv lo speciale per ricordare Gino Paoli

Stasera alle 21.15 su La7 sarà trasmesso uno speciale dedicato a Gino Paoli, uno dei cantautori più rappresentativi della musica italiana. L’evento si svolge a circa un mese dalla scomparsa dell’artista, con l’obiettivo di ricordarne il percorso musicale e il ruolo nel panorama musicale nazionale. La programmazione intende celebrare la sua carriera e il suo contributo alla cultura musicale del paese.

(Adnkronos) – Stasera, mercoledì 29 aprile alle 21.15, su La7 appuntamento per ricordare Gino Paoli, una delle più iconiche voci della musica italiana a un mese dalla sua scomparsa. Aldo Cazzullo presenta 'Una Giornata Particolare', una puntata speciale che grazie all’ultima intervista al cantautore ripercorre novant’anni di storia italiana attraverso la vita, la voce e i ricordi di Gino Paoli. Aldo Cazzullo trascorre con lui un’intera giornata, dalla mattina alla sera, nella sua casa affacciata sul mare. Ne nasce un dialogo intimo e sorprendente, tra ironia e malinconia, in cui Paoli attraversa la propria esistenza come una lunga...🔗 Leggi su Periodicodaily.com L'omaggio a Ornella Vanoni | Che tempo che fa Notizie correlate Leggi anche: Gino Paoli: Rai2 dedica una serata speciale all’ultimo poeta della canzone d’autore Una Giornata Particolare, Cazzullo ritorna con uno speciale su San FrancescoRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: 'Una giornata particolare', stasera in tv lo speciale per ricordare Gino Paoli; Gino Paoli, l’ultima intervista in una puntata speciale di Una giornata particolare; Una Giornata Particolare con Aldo Cazzullo su La7: le anticipazioni del 29 aprile; Gino Paoli, dall’amore di Ornella Vanoni alla lite con Lucio Dalla a Sanremo: l’ultimo (emozionante) racconto in tv. 'Una giornata particolare', stasera in tv lo speciale per ricordare Gino PaoliStasera, mercoledì 29 aprile alle 21.15, su La7 appuntamento per ricordare Gino Paoli, una delle più iconiche voci della musica italiana a un mese dalla sua scomparsa. Aldo Cazzullo presenta 'Una Gior ... adnkronos.com Una Giornata Particolare con Aldo Cazzullo su La7: le anticipazioni del 29 aprileUna Giornata Particolare torna su La7 con Aldo Cazzullo: mercoledì 29 aprile una nuova puntata dedicata a Gino Paoli, con l'ultima sua intervista. Ospiti Vanoni, Sandrelli, Piano e Morandi ... gazzetta.it Gino Paoli, l’ultima intervista di Cazzullo: «Mi innamorai di una prostituta» - facebook.com facebook 40 anni di Rispetto. Dentro c’era anche questa, con il testo di Gino Paoli: Come il sole all’improvviso. 40 years of "Rispetto" There was also this, with lyrics by Gino Paoli: Come il sole all’improvviso. x.com