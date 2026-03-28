Domenica 29 marzo, Rai2 trasmetterà “Per sempre Gino”, una serata condotta da Pierluigi Diaco dedicata a Gino Paoli, uno dei protagonisti della canzone d’autore italiana. La trasmissione vedrà la partecipazione di diversi ospiti che renderanno omaggio al musicista, noto per aver scritto alcuni dei brani più celebri del panorama musicale italiano. La puntata si propone di celebrare il contributo di Paoli alla musica nazionale.

Gino Paoli: domenica 29 marzo Rai2 trasmette "Per sempre Gino". Pierluigi Diaco conduce una serata evento con grandi ospiti per ricordare il mito della musica. Gino Paoli sarà il protagonista assoluto del prime time di domenica 29 marzo. A pochi giorni dalla scomparsa che ha lasciato un vuoto incolmabile nella musica italiana, la Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai ha deciso di onorare la sua immensa eredità con uno show evento intitolato "Per sempre Gino". La serata non sarà soltanto una rassegna di canzoni, ma un viaggio profondo nel significato che Gino Paoli ha avuto per la società italiana. Secondo quanto riportato... 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Gino Paoli: Rai2 dedica una serata speciale all’ultimo poeta della canzone d’autore

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