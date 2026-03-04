Una Giornata Particolare con Aldo Cazzullo su La7 | le anticipazioni del 4 marzo

Dopo la conclusione della quarta stagione lo scorso gennaio, Una Giornata Particolare torna stasera, mercoledì 4 marzo, su La7 con un appuntamento straordinario che si distacca dai consueti scandali politici per abbracciare la storia del "più amato tra i santi", una delle figure più iconiche della nostra identità nazionale. La puntata, intitolata San Francesco: Il primo italiano, segna il debutto televisivo dell'omonimo spettacolo teatrale firmato da Aldo Cazzullo e le musiche di Angelo Branduardi. Si tratta di un'esclusiva per le telecamere di La7, che hanno ripreso l'evento per portare sul piccolo schermo un’orazione che è al contempo civile, storica e profondamente contemporanea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

“e del suo grembo l’anima preclara mover si volle, tornando al suo regno, e al suo corpo non volle altra bara.”Domani sera, mercoledì 4 marzo alle 21.15 in onda su La7, Aldo Cazzullo conduce una puntata speciale di Una giornata particolare: "San Frances facebook

Una giornata particolare, mercoledì la puntata speciale su San Francesco: tra gli ospiti il cardinale Zuppi, Jovanotti e Dacia Maraini x.com