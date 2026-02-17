Aldo Cazzullo a Urbino per ' Una giornata particolare' | Dedicata a Raffaello il suo più illustre figlio
Aldo Cazzullo ha scelto Urbino per registrare la prima puntata della sua nuova stagione di “Una giornata particolare”, dedicandola a Raffaello, il suo artista più famoso. La decisione di partire dalla città rinascimentale nasce dall’intenzione di mettere in risalto il legame tra il grande pittore e il suo luogo natale, che ancora oggi conserva opere e testimonianze della sua vita. Questa mattina, nel centro storico, Cazzullo ha camminato tra le strade acciottolate, fermandosi davanti alla casa natale di Raffaello, per preparare la puntata del suo show.
Urbino, 17 febbraio 2026 – Una giornata particolare. ad Urbino. Questa mattina Aldo Cazzullo ha registrato la prima puntata della nuova stagione del suo programma di divulgazione culturale in onda su La7. Al centro la figura di Raffaello, da Palazzo Ducale fino alla casa natale. La puntata sarà in programmazione dal prossimo autunno e durante la registrazione non sono mancati momenti di scambio e selfie con i visitatori del museo che hanno riconosciuto il giornalista. Cazzullo: “Venite a Urbino, la città ideale del Rinascimento”. “Un saluto a tutta la comunità del Palazzo Ducale di Urbino, a chi ci lavora e a chi ama questo luogo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Aldo Cazzullo, "Una giornata particolare" sulla strage del Vajont con Mauro Corona è la più vista di sempre: quando vederla in replicaIl 14 gennaio, oltre 1,36 milioni di spettatori hanno seguito su La7 la puntata di
Una giornata particolare sul disastro del Vajont: Mauro Corona con Aldo Cazzullo racconta la tragediaIl 9 ottobre 1963, il disastro del Vajont segnò profondamente la storia italiana.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Una giornata particolare, Aldo Cazzullo ad Urbino per celebrare Raffaello e la storia della città: le nuove puntate disponibili ad ottobreURBINO – Il giornalista del Corriere della Sera e conduttore del programma Una giornata particolare su La7 Aldo Cazzullo oggi, martedì 17 febbraio, era nella ... corriereadriatico.it
Ad Aldo Cazzullo laurea honoris causa in Istituzioni, Politica e SocietàIl riconoscimento dell'Università di Pisa rende merito alla sua 'capacità di intrecciare giornalismo e divulgazione culturale' ... adnkronos.com
Europa: un continente in cerca di leadership L’editoriale di Aldo Cazzullo x.com
Conferita ad Aldo Cazzullo la laurea magistrale honoris causa in “Istituzioni, Politica e Società” Il riconoscimento rende merito alla sua “capacità di intrecciare giornalismo e divulgazione culturale, di utilizzare l’intervista come strumento di rivelazione e di calar facebook