Aldo Cazzullo a Urbino per ' Una giornata particolare' | Dedicata a Raffaello il suo più illustre figlio

Aldo Cazzullo ha scelto Urbino per registrare la prima puntata della sua nuova stagione di “Una giornata particolare”, dedicandola a Raffaello, il suo artista più famoso. La decisione di partire dalla città rinascimentale nasce dall’intenzione di mettere in risalto il legame tra il grande pittore e il suo luogo natale, che ancora oggi conserva opere e testimonianze della sua vita. Questa mattina, nel centro storico, Cazzullo ha camminato tra le strade acciottolate, fermandosi davanti alla casa natale di Raffaello, per preparare la puntata del suo show.

Urbino, 17 febbraio 2026 – Una giornata particolare. ad Urbino. Questa mattina Aldo Cazzullo ha registrato la prima puntata della nuova stagione del suo programma di divulgazione culturale in onda su La7. Al centro la figura di Raffaello, da Palazzo Ducale fino alla casa natale. La puntata sarà in programmazione dal prossimo autunno e durante la registrazione non sono mancati momenti di scambio e selfie con i visitatori del museo che hanno riconosciuto il giornalista. Cazzullo: “Venite a Urbino, la città ideale del Rinascimento”. “Un saluto a tutta la comunità del Palazzo Ducale di Urbino, a chi ci lavora e a chi ama questo luogo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

