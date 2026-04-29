Una casa in mezzo ai vip Sankt Moritz cerca residenti | Costruiamo nuovi alloggi ma non per i Paperoni

Il Comune di Sankt Moritz ha deciso di investire 13 milioni di euro per ampliare l’offerta di alloggi nella località alpina, nota per essere frequentata da celebrità e persone benestanti. La cifra sarà destinata alla costruzione di nuove abitazioni, con l’obiettivo di rispondere alla richiesta di residenti e famiglie che cercano una sistemazione stabile in zona. La strategia mira a favorire l’accesso all’abitare senza rivolgersi esclusivamente a un pubblico di elevata capacità economica.

Sondrio, 29 aprile 2026 – Il Comune elvetico di Sankt Moritz stanzia 13 milioni di euro per affrontare la grave carenza di spazi abitativi. Questa operazione è il primo passo di quello che dovrebbe essere un piano più ampio e potrebbe interessare anche molti lavoratori italiani transfrontalieri, provenienti in larga parte dalla Valchiavenna, dal resto della provincia di Sondrio ma anche da località poste nelle province di Como e Lecco, che, se avessero a disposizione appartamenti a prezzi accessibili, non esiterebbero a trasferirsi in Svizzera e, perché no, a spostare la propria residenza nella splendida Engadina. A Sankt Moritz, secondo quanto riportato da un servizio della RSI, mancherebbero addirittura 400 alloggi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una casa in mezzo ai vip, Sankt Moritz cerca residenti: “Costruiamo nuovi alloggi ma non per i Paperoni” Notizie correlate Luciano Capasso morto a Sankt Moritz travolto da una bufera di neve. Il fratello: «Ricerche mai partite. Ci hanno detto con sarcasmo: "Preparatevi a un funerale"»Luciano Capasso, il 25enne di Qualiano, comune in provincia di Napoli, è stato trovato morto sulle montagne di Saint Moritz, in Svizzera. Leggi anche: Piano Casa: 970 milioni per 100.000 nuovi alloggi accessibili Contenuti di approfondimento Si parla di: Una casa in mezzo ai vip, Sankt Moritz cerca residenti: Costruiamo nuovi alloggi ma non per i Paperoni; Holdener c'è sempre, ora l'annata dei Mondiali di casa: 'Non vedo l'ora di cominciare la preparazione'. Una casa in mezzo ai vip, Sankt Moritz cerca residenti: Costruiamo nuovi alloggi ma non per i PaperoniLa meta elvetica punta ad abitazioni a prezzi parametrati agli stipendi. Obiettivo: accrescere la popolazione. Una prospettiva per i frontalieri lombardi ... ilgiorno.it