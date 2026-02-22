Luciano Capasso morto a Sankt Moritz travolto da una bufera di neve Il fratello | Ricerche mai partite Ci hanno detto con sarcasmo | Preparatevi a un funerale

Luciano Capasso, un giovane di 25 anni della provincia di Napoli, è morto a Sankt Moritz travolto da una bufera di neve. La famiglia denuncia che le ricerche non sono mai partite, e hanno riferito che gli sono stati rivolti commenti sarcastici. Luciano lavorava come autista in un albergo e la madre ha annunciato che chiederanno il rimpatrio della salma. La vicenda solleva domande sulla gestione del soccorso in alta montagna.

Luciano Capasso, il 25enne di Qualiano, comune in provincia di Napoli, è stato trovato morto sulle montagne di Saint Moritz, in Svizzera. Il giovane, che lavorava in un albergo nella famosa località alpina, era scomparso da cinque giorni. Appassionato ed esperto di alpinismo, aveva deciso di fare una escursione su una delle cime intorno a Saint Moritz. Ma è stato travolto, secondo le notizie arrivate dai soccorritori elvetici, da una bufera di neve. A confermare il decesso, la mamma Raffaella Grande e il legale della famiglia, l'avvocato Sergio Pisani. L'ultima posizione rilevata dal Gps che era in dotazione all'attrezzatura di Capasso, lo collocava nella zona di Fuorcla Trovat, a quota elevata, circa 2.