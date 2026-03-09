beneventani bloccati a dubai storia a lieto fine

Due cittadini di Benevento sono rimasti bloccati a Dubai a causa dell’attacco americano all’Iran. La loro vicenda si è conclusa con esiti positivi, nonostante i disagi causati dal lungo soggiorno forzato. La vicenda ha coinvolto due persone che si sono trovate impossibilitate a tornare in Italia per diversi giorni. Alla fine, sono riusciti a rientrare nel loro paese.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è chiusa con molti disagi ma a lieto fine l’avventura vissuta da due beneventani che erano rimasti bloccati a Dubai come conseguenza dell’attacco americano all’Iran. Complice la chiusura dell’aeroporto, i due giovani come tanti altri connazionali nei giorni scorsi non avevano potuto lasciare gli Emirati Arabi e della questione era stato informato anche il sindaco Clemente Mastella (LEGGI QUI). “Sono Francesco Pio Errico – ha scritto uno dei due giovani in una nota -, ho 21 anni e sono un imprenditore di Benevento. Nei giorni scorsi mi trovavo in vacanza a Dubai dove sono rimasto bloccato per circa 12 giorni insieme al mio amico Michael Ingordigia, 22 anni, barbiere, anche lui di Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

