Un voto parziale è stato annunciato nel corso delle recenti elezioni nella regione. La consultazione ha coinvolto varie fazioni politiche, ma i risultati ufficiali sono ancora in fase di rilascio. La giornata si è svolta senza incidenti significativi, e le autorità hanno confermato che il processo di scrutinio procede regolarmente. Le elezioni rappresentano un momento importante per il panorama politico locale, con diverse forze che cercano di rafforzare la propria presenza.

Al Fatah, il partito laico e nazionalista del presidente palestinese Mahmoud Abbas (nella foto al seggio a Ramallah), al potere dal 2005, ha vinto le elezioni amministrative che si sono svolte il 25 aprile in diverse parti della Cisgiordania e a Deir el Balah, nella Striscia di Gaza. Il giornale palestinese Al Ayyam ricorda che “il voto è parziale e si è svolto in circostanze complesse”, ma è stato importante perché per la prima volta in vent’anni ha coinvolto i due territori palestinesi allo stesso tempo. In Cisgiordania l’affluenza è stata del 53 per cento e si è votato in 183 comuni. A Deir el Balah la partecipazione è stata del 22 per cento.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Un voto parziale

Senate passes partial DHS funding

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