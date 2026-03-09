VIDEO| Sospiri sul voto parziale | Risultato tombale per il centrosinistra Masci più forte di due anni fa

Un video mostra sospiri sul voto parziale, con commenti che definiscono il risultato come “tombale per il centrosinistra” e affermano che Carlo Masci, sommando i voti delle 23 sezioni e di quelle non coinvolte nel voto, ha ottenuto un risultato superiore a quello del primo turno due anni fa. La conversazione si concentra sui dati elettorali e sulla performance di Masci rispetto a due anni prima.

Sospiri, che è anche coordinatore provinciale di Forza Italia, rivendica il risultato del centrodestra e il peso del partito nella coalizione. "Masci ha ottenuto complessivamente più voti rispetto al primo turno di due anni fa". E sulle polemiche attacca: "Le accuse personali hanno indignato i cittadini" In queste due dichiarazioni la sintesi della terza vittoria consecutiva del candidato del centrodestra per il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, che è anche coordinatore provinciale di Forza Italia, partito di cui proprio Masci è espressione. Forza Italia che, dai risultati sin qui noti, insieme alle liste civiche del sindaco che sempre al partito fanno in sostanza riferimento, è il primo partito. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

