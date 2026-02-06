Referendum del 22 e 23 marzo | voto a domicilio e voto assistito

Nei prossimi 22 e 23 marzo si vota per il referendum. Le persone che hanno bisogno di assistenza o di votare da casa possono contare sui servizi di Igiene pubblica dell’Azienda Usl. Sono già attivi per aiutare chi ha difficoltà a recarsi ai seggi, garantendo così a tutti il diritto di voto.

In occasione del referendum del 22 e 23 marzo prossimi, i servizi di Igiene pubblica dell’Azienda Usl sono a disposizione dei cittadini che necessitano di certificazione per esercitare il diritto al voto assistito e a domicilio. Le certificazioni sono rilasciate gratuitamente. VOTO A DOMICILIO Le.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Il 22 e 23 marzo si terrà il referendum sulla riforma della giustizia, deciso dal Consiglio dei ministri in data 12 gennaio 2026.

Il Consiglio dei ministri ha stabilito che il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia si terrà il 22 e 23 marzo.

REFERENDUM 22 e 23 MARZO, SI o NO Spiegazione semplice

Referendum per cambiare nome, Vallecrosia al voto il 22 e 23 marzoVallecrosia – La città sarà chiamata alle urne il 22 e 23 marzo non soltanto per esprimersi sul referendum della giustizia ma anche per decidere se mutare o meno il nome di Vallecrosia aggiungendo al ... ilsecoloxix.it

Referendum Giustizia: TAR conferma le date del 22 e 23 marzo 2026(ASI) - Il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia in Italia è stato ufficialmente fissato per domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. La data è stata stabilita con decreto del Presidente ... agenziastampaitalia.it

La premier Giorgia #Meloni invita a votare sul merito del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo: "Quando la sinistra tira fuori il jolly del fascismo vuol dire che è abbastanza disperata, sono disperati perché sanno benissimo che è una riforma di buon sen x.com

VOTARE al REFERENDUM il 22 e 23 marzo significa votare per una Giustizia più equa e giusta Tutti i giovedì al mercato di Bussolengo siamo presenti per spiegare perché è importante votare! facebook