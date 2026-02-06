Referendum del 22 e 23 marzo | voto a domicilio e voto assistito
Nei prossimi 22 e 23 marzo si vota per il referendum. Le persone che hanno bisogno di assistenza o di votare da casa possono contare sui servizi di Igiene pubblica dell’Azienda Usl. Sono già attivi per aiutare chi ha difficoltà a recarsi ai seggi, garantendo così a tutti il diritto di voto.
In occasione del referendum del 22 e 23 marzo prossimi, i servizi di Igiene pubblica dell’Azienda Usl sono a disposizione dei cittadini che necessitano di certificazione per esercitare il diritto al voto assistito e a domicilio. Le certificazioni sono rilasciate gratuitamente. VOTO A DOMICILIO Le.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Il 22 e 23 marzo si terrà il referendum sulla riforma della giustizia, deciso dal Consiglio dei ministri in data 12 gennaio 2026.
Il Consiglio dei ministri ha stabilito che il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia si terrà il 22 e 23 marzo.
