Riposto studenti europei in residenza per un progetto sul benessere a scuola

L’Istituto “Amari Rizzo Pantano” di Riposto ha aperto le sue porte a tre gruppi di studenti europei. Provenienti dal Lussemburgo, dalle Azzorre e dalla Spagna, i giovani sono arrivati per un progetto dedicato al benessere a scuola. Nei prossimi giorni, parteciperanno a incontri e attività, condividendo esperienze e idee sulla vita scolastica e il benessere degli studenti.

L'Istituto di istruzione superiore "Amari Rizzo Pantano" ha accolto in questi giorni tre delegazioni di studenti europei provenienti dal Lussemburgo (Schengen Lyzeum), dalle Isole Azzorre in Portogallo (Escola Secundaria Jeronimo Emiliano de Andrade) e dalla Spagna (Ontinyent di Valenza).

