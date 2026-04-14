Sostegno concreto alla formazione Nuove attrezzature per la Buitoni

A Sansepolcro, alcune aziende locali hanno donato nuove attrezzature a una scuola della città. La donazione arriva in un momento di rilancio dell’istituto e rappresenta un sostegno concreto alla formazione degli studenti. La collaborazione tra imprese e scuola mira a migliorare le risorse disponibili e a favorire un percorso educativo più attuale e pratico. È prevista una cerimonia per la consegna delle attrezzature nei prossimi giorni.

SANSEPOLCRO Un’importante donazione da parte di aziende cittadine a una scuola di Sansepolcro in fase di rilancio. Nei giorni scorsi, è stata effettuata la consegna di attrezzature e materiali tecnici all’istituto professionale "Francesco Buitoni" (ora all’interno dell’istituto di istruzione secondaria superiore "Città di Sansepolcro"), donati da alcune realtà imprenditoriali del territorio con l’obiettivo di supportare concretamente l’attività didattica e laboratoriale degli studenti. Nello specifico, sono stati rilasciati alla classe prima dell’istituto "Buitoni" i kit di abbigliamento e tutti i dispositivi di sicurezza, tute, scarpe, guanti e altro per poter svolgere in maniera professionale e sicura tutte le pratiche legate ai laboratori del complesso scolastico.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sostegno concreto alla formazione. Nuove attrezzature per la Buitoni Leggi anche: Schneider Electric, 15 anni di asilo nido aziendale: “Sostegno concreto alla genitorialità, ci sentiamo una famiglia” Montesarchio rafforza la Protezione Civile: nuove attrezzature per le emergenzeTempo di lettura: 3 minuti Un passo concreto verso una maggiore sicurezza del territorio e della comunità. Argomenti più discussi: Sostegno concreto alla formazione. Nuove attrezzature per la Buitoni; L'Orchestra della Toscana cerca 18 musicisti under 35: al via il bando per il corso di alta formazione; Webinar - Formazione finanziata 2026: opportunità concrete per le imprese lombarde - Artser; Seconda Borsa di Studio Luigi Fucci per gli studenti dell’ITIS Galileo Galilei di Arezzo. Sostegno concreto: solidarietà e sport uniscono la città facebook Promozione agroalimentare, @salv_de_meo (FI-PPE): “Più semplificazione e sostegno concreto a eccellenze europee” x.com