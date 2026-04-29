Recentemente, è emerso un progetto dedicato al riciclo dell’olio usato, che prevede di evitare lo smaltimento improprio e promuove il recupero di questo materiale. Spesso, nelle abitazioni, ci si occupa di riciclare e conferire materiali come carta, plastica e vetro nei rispettivi contenitori. Ora, l’attenzione si sposta anche sull'olio alimentare esausto, con iniziative che incentivano a non gettarlo via, ma a riciclarlo correttamente.

Tante volte volte ci sarà capitato di riciclare in casa la carta, la plastica, il vetro ecc.e di portare tutti questi oggetti nei bidoni posizionati nelle vicinanze delle nostre case. Tra questi contenitori ve n’è uno di colore blu, con un coperchio marrone più piccolo rispetto agli altri ma che può contenere, un rifiuto speciale: l’olio esausto. L’olio vegetale che usiamo in cucina per friggere come quello delle patatine fritte o del tonno in scatola non è un semplice rifiuto. Si chiama olio esausto che non scompare magicamente quando lo buttiamo via, ma è necessario smaltirlo in modo corretto e non versarlo nel lavandino della cucina o nello scarico del wc, perché può causare gravissimi danni al nostro pianeta.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un piano per salvare il pianeta. L’olio usato non si getta, si ricicla

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