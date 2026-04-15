Un episodio drammatico si è verificato a Bisceglie, in provincia di Bari, dove un uomo di 61 anni ha lanciato dal balcone la moglie di 54 anni e successivamente si è gettato dal quinto piano dello stabile. La coppia si stava separando al momento dei fatti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma entrambi sono deceduti. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

BARI - Una storia terribile che arriva da Bari: un uomo di 61 anni ha lanciato dal balcone la moglie di 54 anni e poi si sarebbe a sua volta lanciato nel vuoto. I corpi senza vita sono l'uno accanto all'altro sulla discesa del garage del palazzo in cui vivevano. La separazione Una vicina di casa ha raccontato la scena ai carabinieri dicendo che i due si stavano separando e che ha sentito la donna urlare prima di vederla cadere. La coppia avrebbe due figli, uno vive in Svizzera l'altro a Trani. Le vittime sono Patrizia Lamanuzzi e Luigi Gentile. Sarebbero precipitate dal quinto piano, dal balcone della loro abitazione in via Vittorio Veneto, a Bisceglie.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Lancia la moglie dal balcone e poi si getta nel vuoto dal quinto piano: Patrizia Lamanuzzi e Luigi Gentile morti Bisceglie. Si stavano separando

Lancia la moglie dal balcone e poi si getta nel vuoto dal quinto piano: morti

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Non è possibile, ancora una volta dobbiamo leggere certe notizie agghiaccianti. A Bisceglie un'altra donna è stata uccisa mentre cercava di ricominciare la sua vita. Patrizia Lamanuzzi 54 anni, è stata lanciata dal balcone del quinto piano della sua abitazione - facebook.com facebook

Ciao Patrizia Lamanuzzi. Hai il privilegio di essere la ventesima vittima di #femminicidio del 2026. Ma non avrai molto posto sulle cronache. Le donne uccise sono trendy solo se giovani e bellissime. x.com